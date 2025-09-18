Se incendió un auto en el camino de Puiggari a Racedo

El personal policial de la Comisaría de General Racedo, asistió al conductor de un automóvil Ford Focus que transitaba por el camino Puiggari a Racedo. El joven debió detenerse por un desperfecto mecánico que generó fuego, y terminó afectando todo el rodado. Fue este miércoles al atardecer.

La rápida reacción del conductor de 31 años impidió que sufriera lesiones, pero lamentablemente se registró la pérdida material total del rodado, informó Ahora.

Con prontitud asistieron unidades del cuartel de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, quienes controlaron las llamas que ya se habían extendido hacia los espacios de ambas banquinas, por lo que se interrumpió el tránsito en el sector con señalización de los agentes policiales, hasta la finalización de las tareas de extinción, para permitir nuevamente la circulación.