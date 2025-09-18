Atentado a Cristina Kirchner: la defensa de Sabag Montiel pidió su absolución y dijo que es inimputable

En los alegatos finales del juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner en 2022, la defensa oficial del tirador frustrado, Fernando Sabag Montiel, pidió su absolución al postular su inimputabilidad y sostener, además, que el arma con la que quiso atentar contra la entonces vicepresidenta no estaba en condiciones de ser disparada, por tener el cargador unos centímetros salido de la empuñadura.

La encargada de llevar adelante la estrategia de defensa de Sabag Montiel -quien confesó haber querido matar a la expresidenta en su declaración- fue la defensora oficial Fernanda López Puleio.

En su exposición, la decisión de atentar contra Cristina Kirchner quedó subsumida a dos factores combinados: un marco de hostilidad política y la “especial psicología” de Sabag Montiel.

Según el planteo, el clima de creciente violencia que se gestó tras el alegato del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad, fomentado por “discursos de odio” y el tratamiento que hicieron los medios de comunicación de esa misma exposición, fue decisivo para que Sabag Montiel decidiera atentar contra la expresidenta. Una prueba de ello, dijo, era que Sabag Montiel solicitó tener como defensor al fiscal Luciani. “El final de la causa Vialidad y el comienzo de nuestra causa guardan una evidente conexión”, añadió Puleio.