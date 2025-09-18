Básquet: dos entrerrianas irán al próximo Campus de Desarrollo para la categoría U17

Dos jugadoras entrerrianas formarán parte del próximo Campus de Desarrollo para la categoría U17 femenina de cara al Sudamericano de Asunción, Paraguay. Se trata de las uruguayenses Santina Cherot Magri (Regatas Uruguay) y Florencia Losada (Tomás de Rocamora), que están entre las 18 convocadas que entrenarán del 21 al 30 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

El proceso comenzó en agosto con una convocatoria inicial en la Ciudad de Buenos Aires destinada a la región Norte, que reunió a representantes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones. Semanas después fue el turno de la zona Sur, con la participación de jóvenes promesas de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y Buenos Aires.

En ambos campus, las jugadoras completaron cuatro días de exigentes jornadas con doble turno de entrenamiento. Los trabajos en cancha incluyeron evaluaciones físicas, ejercicios de técnica individual y la incorporación de conceptos colectivos, con el claro objetivo de llegar a la competencia en las mejores condiciones posibles.

Fuente: FBER.