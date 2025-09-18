Bonos Globales argentinos se desploman y el riesgo país asciende a los 1.453 puntos

Leonardo Svirsky, operador de Becerra Bursátil, describió el clima actual como atravesado por la incertidumbre. “Se nota que hay mucha incertidumbre, el mercado está viendo que nos acercamos a las elecciones de octubre y no hay un panorama claro del resultado”, sostuvo Svirsky. Añadió que “obviamente los mercados reaccionan de forma negativa, más que el dólar ha llegado a la banda superior y el Banco Central ayer vendió algo de dólares, hoy también algo vendió, tocó la banda superior”, y concluyó: “hay mucha, mucha incertidumbre y obviamente todo esto le pega y mucho al mercado”.

Las recientes votaciones legislativas constituyeron un nuevo revés para el oficialismo, acentuando la presión sobre los precios de los bonos. Los inversores observan con atención el margen de maniobra de la administración actual en un escenario político complejo.

La decisión de la Cámara de Diputados de rechazar una serie de vetos presidenciales tensiona las proyecciones de equilibrio fiscal y multiplica las dudas entre los operadores sobre el futuro de la política económica. Se percibe un debilitamiento del ajuste consensuado con los mercados, con incertidumbre sobre la viabilidad de las metas de déficit.

El contexto se agrava ante la aprobación, en ambas cámaras, de normas que suponen mayor gasto público y restringen las facultades del Poder Ejecutivo para modificar partidas presupuestarias. La preocupación sobre la sustentabilidad de las cuentas públicas impulsa una nueva caída de los activos argentinos y eleva el costo de financiamiento.

Un informe de Grupo SBS describió el impacto en los precios de los bonos que provocaron las decisiones legislativas recientes. La Cámara Baja rechazó los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario; las medidas pasarán ahora al Senado. La oposición no consiguió los votos para modificar los decretos de necesidad y urgencia, aunque se espera un dictamen para fin de mes. El informe prevé nuevas votaciones, con posible resultado adverso para el Ejecutivo sobre la asistencia a provincias.

Consultoras privadas, como Outlier, indicaron que “el revés legislativo refleja la dificultad del oficialismo para alinear aliados, pese a intentos de negociación con gobernadores. La votación fue acompañada por una fuerte movilización social. Se espera que el Senado también rechace los vetos, profundizando la tensión política y afectando la agenda fiscal”.

Pablo Repetto, director de análisis en Aurum Valores, expuso que la fragilidad política del oficialismo después de la derrota electoral en la provincia y la falta de reacción para revertir el impacto generaron “dudas acerca de cómo va a poder mantener el esquema económico actual después de las elecciones de octubre”. Para el analista, el horizonte es “mucho más turbulento para adelante en materia económica que el que se preveía hace uno o dos meses atrás”.

Desde el ángulo económico, Repetto señaló que “estás embretado en un esquema en donde se percibe una caída de la demanda de pesos, y la presión sobre el dólar es significativa”. Explicó además que la intervención del Banco Central para sostener el techo de la banda cambiaria reduce las reservas disponibles para afrontar pagos de deuda. Las sucesivas derrotas legislativas, aunque no sean tan significativas en el gasto, limitan la capacidad del Gobierno para construir consensos y avanzar en reformas.

