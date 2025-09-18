Vóley: la paranaense Catalina Borrero Müller aportó 10 puntos en otra victoria de Argentina

Catalina Borrero Müller (4) aportó 10 puntos en la segunda victoria de la selección en el Sudamericano U17.

Con aporte entrerriano, el seleccionado argentino femenino U17 de vóley superó a Colombia en sets corridos, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-19, y festejó su segunda victoria en el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputa en Lima, Perú. Nuevamente, la paranaense Catalina Borrero Müller se destacó en el ataque.

La jugadora del Paraná Rowing Club, que había anotado 20 puntos en el debut ante Venezuela (3-0), aportó 10 unidades y fue una de las principales atacantes de la Albiceleste. La santafesina Sofía Baldo fue la mejor del rubro con 32 unidades.

Con esta victoria, las Panteritas encabezan el Grupo B del torneo que otorga tres plazas para el Mundial y este viernes, desde las 19:30, enfrentarán a Brasil en la definición del 1-2 de la zona.

Los puntos de la selección argentina: Borrero Muller (10), Baldo (32), Biglia (2), Novello (2), Pérez (5), Boldt (10), Benítez y Druetta (L). Ingresaron: Castelli, Pasero (1), Godoy, Pertile, Dianda, Juncos.