El alerta por tormentas en 10 departamentos de Entre Ríos se corrió para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que cesó el alerta amarillo por tormentas para este jueves en Entre Ríos y se postergó para este viernes a la madrugada. De todas maneras, se aguarda tiempo inestable hasta el sábado y baja de temperaturas el domingo.

El alerta pasó para este viernes de madrugada en 10 departamentos de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.