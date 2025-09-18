El “Gurí” Martínez correrá el TC Pick Up en Paraná: “Estaré haciendo lo que más me gusta”

El Gurí retornará de local y en una Toyota Hilux, el 26, 27 y 28 de septiembre.

El talense Omar Gurí Martínez se dará nuevamente el gusto de salir a pista: confirmó este jueves que correrá con las TC Pick Up en el autódromo Ciudad de Paraná, el 26, 27 y 28 de septiembre. Lo hará en el Club de Volantes Entrerrianos (CVE), que él mismo preside, y a bordo de una Toyota Hilux.

“Estaré haciendo lo que más me gusta y que es estar arriba de un auto de competición. Aprovecho la fecha de las Pick Up en Paraná para volver a subirme”, contó el dos veces campeón del Turismo Carretera.

“En esta oportunidad lo haré con una Toyota porque Adrián Fernández, que es la persona que nos atiende las camionetas, no llega con la Ford Ranger que está construyendo. Nosotros contamos con los motores y ese tema lo tenemos solucionado”, agregó.

Por otra parte, el entrerriano e ídolo de Ford manifestó que no habrá ningún ensayo antes de competir en el circuito de Sauce Montrull. “No vamos a poder probar por cuestiones de tiempo por lo tanto iremos crudo a formar parte del fin de semana”, cerró en diálogo con el sitio de la ACTC.

Los títulos y un nuevo regreso para el Gurí:

El Supremo Entrerriano, como le llaman a Martínez en el mundo automovilístico, se consagró campeón del TC en 2004 y 2015. Pero también cuenta con consagraciones en el Top Race (1997, 2000 y 2006), Fórmula Renault (1990, 1991), TC 2000 (1998) y TC Pick Up (2022). Si bien se retiró de la Máxima en 2019, continuó compitiendo en las camionetas hasta su retiro definitivo, y retornó para probar un auto de nueva generación en Paraná, durante 2024.