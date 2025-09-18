Tiros y persecución en barrio Las Flores de Paraná: dos sospechosos escaparon tras descartar un arma

Personal de la Comisaría 1ª de Paraná realizaba recorridas de prevención en el barrio Las Flores cuando recibió una alerta vecinal: dos individuos a bordo de una motocicleta Honda 150 negra estarían efectuando disparos en la vía pública.

Los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar señalado, donde lograron divisar a los sospechosos. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Al notar la presencia policial, ambos emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras del barrio.

Durante la huida, los sujetos descartaron el arma en la zona de Cortada H, entre Avenida Larramendi y Cortada P. A pesar del operativo desplegado, lograron evadir la captura.

En el lugar, la Policía secuestró un revólver calibre .22 y una vaina servida del mismo calibre, elementos que serán sometidos a pericias para determinar su posible uso en hechos delictivos.

Ahora la fiscalía habilitó a la Policía a profundizar la investigación para tratar de rastrear a los atacantes, detalló Ahora.