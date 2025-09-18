Se levantó el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo

Se levantó el secreto de sumario en la investigación sobre la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida permitirá que los imputados y sus defensas accedan a declaraciones, registros de countries y peritajes a teléfonos celulares.

Este avance procesal abre la puerta a que se conozcan detalles hasta ahora reservados de una causa que involucra a figuras del entorno gubernamental, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en el expediente por su presunta participación en el reparto de retornos económicos vinculados a la adquisición de fármacos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón -abogado de Cristina Kirchner en causas civiles-, se ha nutrido de una serie de pruebas que incluyen declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Entre los elementos más relevantes figuran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se detalla cómo se habrían distribuido los supuestos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.