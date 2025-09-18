Vóleibol: con Vicentín como figura, Argentina superó A Francia y avanzó a octavos del Mundial

Con Luciano Vicentín de figura, Argentina derrotó a Francia y se instaló en octavos de final del Mundial.

En un partidazo, Argentina derrotó al campeón olímpico por 3 a 2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25, y 15-12 y se metió en la siguiente fase del Mundial en Filipinas. El paranaense Luciano Vicentín fue el máximo anotador del elenco Albiceleste con 22 puntos. El próximo rival del elenco nacional será Italia o Ucrania.

Las acciones

El primer set fue muy emotivo. Argentina arrancó el partido muy agresiva y metida y con buen volumen de juego llegó a despegarse cuatro puntos, pero Francia encontró buenos momentos en bloqueo y contra para darle equilibrio al set. En un desenlace con posibilidades de cierre para ambos, Vicentín siguió sumando y Palonsky resultó figura para ganarlo 28-26.

El segundo parcial no dejó de ser parejo. Vicentín, Palonsky y Loser continuaron respondiendo bien en ataque, pero Francia respondió con momentos de Clevenot para la paridad. En la definición, nuevamente los puntas argentinos se destacaron para que el conjunto que dirige Marcelo Méndez lo gane 25-23.

El tercer capítulo fue sumamente parejo nuevamente y de principio a fin. Otra vez, De Cecco varió las salidas del ataque argentino y Francia también respondió bien en el giro para un punto a punto hasta el 17-16. En un cierre impreciso de Argentina, Francia descontó por 25-21.

Gómez y Zerba quedaron como titulares en el cuarto set y a pesar de un mejor inicio de la Albiceleste, Francia rápidamente se acomodó mejor y mostró un mejor nivel en bloqueo y contra para despegarse 20-16. Los europeos manejaron la diferencia y estiraron la definición al tie break 25-20.

Después de un desarrollo muy parejo, un bloqueo de Kukartsev y contra de Loser alejaron a la Selección 10-7 y, finalmente, Vicentín desató el festejo argentino en Filipinas 15-12.