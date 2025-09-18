Maya visitó Federal: “Creemos en otra forma de hacer política”, expresó

El candidato a senador nacional por Entrerrianos Unidos, Héctor Maya, visitó la ciudad de Federal y mantuvo un encuentro con vecinos y militantes del espacio político.

“Maya levantó la voz y convocó a votar con esperanza. Su discurso, directo y sin maquillaje, apuntó contra lo que llamó la peor enfermedad de la política entrerriana: la corrupción”, se indicó en un parte de prensa.

“No puede ser que los peronistas no podamos poner una opción decente en la boleta”, disparó, en alusión a “las gestiones manchadas por escándalos como los contratos truchos, que todavía resuenan en los pasillos de Tribunales y en las calles de cada ciudad”.

Maya cuestionó a los candidatos del PJ y apuntó contra el ex intendente de Paraná, Adán Bahl, quien también disputa por una banca en el Senado. “Es símbolo del oficialismo protegido y parte de esa dirigencia que perdió toda conexión con el pueblo”, criticó.

El candidato de Entrerrianos Unidos habló de “reconstruir desde abajo: con transparencia, con participación, con un programa que vuelva a poner en el centro al pueblo y no a los dirigentes”.

“Entrerrianos Unidos es mucho más que una alianza electoral: es el paraguas donde confluyen las ideas de un socialismo práctico, vivo, que todavía habita en peronistas y radicales de buena madera”, añadió.

“Esa tradición no se resume en consignas vacías, sino en la búsqueda concreta del bienestar común: trabajo digno, salud, educación, servicios públicos eficientes y una administración honesta”, apuntó luego.

Finalmente, Maya expresó: “Estamos acá porque creemos en otra forma de hacer política. Una política que se arremangue y gobierne para la gente, no para sus bolsillos. El desafío es grande, pero la esperanza se volvió a encender”.