Se prepara una función especial de títeres en Santa Fe

El Centro Cultural y Social El Birri se prepara para recibir este domingo 21 de septiembre, a las 18:00, la obra de títeres "El Cuenco, fantasías desarmables", presentada por la Compañía Las de Atrás, integrada por artistas de Santa Fe y Neuquén.

La obra sigue un día en la vida de Juli, una niña que enfrenta la rutina y los obstáculos de su entorno armando y desarmando sus fantasías. Cada títere se convierte en metáfora de su proceso, algunos pierden la cabeza si sucumben a la monotonía, mientras que otros dejan ir el corazón si se rompen sus vínculos. Este juego de construcción y reconstrucción refleja la manera en que Juli navega su mundo, utilizando la imaginación como herramientas para resistir en medio de una familia fracturada.

La dirección de la obra está a cargo de Fernando Avila, que también participa en la realización de los títeres junto a Amiel Rodríguez y Mona Álvarez, los actores principales. El vestuario fue diseñado por Florencia Osuna y la fotografía y diseño escénico estuvo a cargo de Ana Municoy para MUBA. La escenografía y producción están bajo responsabilidad de la Compañía Las de Atrás, que se define como un grupo federal con trayectoria en la creación de obras, con un importante trabajo federal que buscar acercar las artes escénicas a distintos públicos.

El espacio cultural ofrecerá servicio de buffet y barra durante la función.

La entrada es libre y gratuita, con modalidad de salida a la gorra. Para reservas, comunicarse al 342 4186953.