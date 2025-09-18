Fútbol: Paraná perdió por penales y se despidió de la Copa País

El selectivos de la Liga Paranaense de Fútbol quedó afuera de la Copa País. En el partido de vuelta de la fase final de la Región Litoral Sur, el elenco entrerriano cayó ante su par de Cañada de Gómez en la definición desde el punto del penal: fue por 5 a 4. La ejecución llegó tras el empate 3 a 3 en el resultado global.

El elenco de la LPF ganaba 2 a 0 en el inicio del partido en suelo santafesino merced a las conquistas de Leonel Bolzán y Luciano Díaz, pero el dueño de casa lo empató y estiró la definición al punto del penal. Es de recordar que en la ida habían empatado 1 a 1. Desde los 12 pasos, el conjunto cañadense fue más efectivo y ganó 5 a 4.

De esta manera el combinado de la Liga de Cañada de Gómez será el representante de la Región Litoral Sur en la Fase Final de la Copa País.