Este fin de semana, el teatro infantil ocupa las tablas de la sala Saltimbanquis

Este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la Sala Saltimbanquis, ubicada en calle Feliciano 546 de Paraná, será el escenario de la obra "Imagina Rubí", un espectáculo de teatro pensado para disfrutar en familia. Las funciones se llevarán a cabo a las 17:00. La iniciativa busca ofrecer a niños, niñas y adultos una experiencia artística de entretenimiento y aprendizaje sobre los desafíos de crecer.

La pieza teatral cuenta la historia de Rubí, una niña creativa y algo tímida que se enfrenta a la expectativa de comenzar su primer grado escolar. A través de la obra, la protagonista vive una noche previa a este momento decisivo de su vida, acompañada por sus amigos imaginarios, seres fantásticos que solo existen en su habitación y que se convierten en sus aliados al momento de enfrentar miedos y tomar decisiones.

El elenco está conformado por Catalina Bogado, Nahuel Gibert e Irene Marcilio, quienes dan vida a los distintos personajes que acompañan a Rubí en su viaje imaginario. La dirección de la obra está a cargo de Darío "Chicho" Ocaranza y Leandro Bogado, con la asistencia de Verónica Spahn, el diseño de luces por Nicolás Gassmann y la técnica de Azul Balmas y Felipe Bogado.

El objetivo de la obra es generar un espacio donde los niños y niñas puedan identificarse con la experiencia de la protagonista, para reconocer sus propias emociones y aprender a enfrentar situaciones desconocidas con valentía, al mismo tiempo que ofrece a las familias un momento de disfrute a través del teatro.

La entrada será libre, con modalidad a la gorra. Por reservas, comunicarse al 343 4550552.