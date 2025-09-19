Presentaron el Régimen de Habilitación de Clubes del Consejo Paranaense del Deporte.

En el Salón Mariano Moreno se concretó este martes el segundo encuentro del Consejo Paranaense del Deporte, un espacio pensado para abordar diferentes propuestas y problemáticas vinculadas a las instituciones deportivas y a actores claves del deporte en la ciudad.

Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes, se refirió a los distintos ejes de trabajo y a la posibilidad de avanzar con una serie de proyectos en común con las entidades deportivas y de la sociedad civil. “Se trabajó sobre la ordenanza de habilitación específica para clubes de barrio. Los clubes hasta ahora se habilitaban como un comercio y la intendenta Rosario Romero comprende que los clubes no son comercios, sino que son espacios de comunidad y creación de valores”, argumentó.

El funcionario agregó: “Trabajamos algunos temas que tienen que ver con el deporte náutico, en particular una propuesta del Paraná Rowing Club para quienes se dedican el SUP, una disciplina que se está expandiendo mucho en la ciudad. Además, se analizó una propuesta específica para la venta de producción en espacios públicos de la ciudad con fines recaudatorios de los clubes”

En la misma línea, el dirigente de Don Bosco y de Acludepa, Nicolás Milessi, valoró la convocatoria para conocer la nueva plataforma digital que permitirá regular la habilitación municipal de los clubes. “Era una medida necesaria, no podíamos seguir con los mismos requisitos que tenían las habilitaciones comerciales; los clubes son otro tipo de entes. Celebro la medida y habrá cosas para corregir con el tiempo”, destacó.

Participaron del encuentro la concejala Fernanda Facello y el subsecretario de Habilitaciones de la Municipalidad, Guillermo Comas Cancio, el director de Habilitación de Espacios Públicos, Hernán Jorge, y el subdirector de Eventos, Lucas Gastiazoro.