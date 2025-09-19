Grabois e Itaí Hagman expresaron su apoyo a la lista de Gaillard y Rubattino

Las candidatas entrerrianas Evelina Kloster y Ludmila Fernández, mantuvieron un encuentro con Juan Grabois, referente de la organización Patria Grande, y con el diputado nacional Itaí Hagman, quienes manifestaron su apoyo a la Lista Ahora 503 de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre en la provincia de Entre Ríos. La propuesta lleva como cabeza de listas a Carolina Gaillard y Paola Rubattino.

"Durante la reunión se analizaron los desafíos de la coyuntura política y se profundizó en los ejes programáticos que la lista propone para esta elección: acceso a la tierra, la vivienda, el trabajo, la salud y la educación. Un Estado presente para resolver los problemas cotidianos que afrontamos los argentinos", se indicó en un comunicado de prensa.

"La propuesta es recuperar el coraje en la política, que se anime a desafiar al status quo con más pluralidad y participación al alcance de la gente para construir la Patria que soñamos", se añadió.

"La Lista Ahora 503 se presenta como un proyecto político que reivindica las banderas del peronismo y de Cristina, con una actualización de la doctrina para la construcción de una Argentina Humana con un horizonte claro, derrotar la crueldad de Milei en las urnas y en el Congreso, garantizar que la representación política se sintetice sobre procesos de unidad para la organización del campo nacional y popular", se indicó luego.

Finalmente, se expresó: "Con Carolina Gaillard como candidata a senadora nacional y Paola Rubattino como candidata a diputada nacional, el espacio sostiene que el objetivo es ponerle un freno a la crueldad de Milei, representada por el gobernador Frigerio en la provincia. Por eso, desde Entre Ríos, las candidaturas de Kloster y Fernández refuerzan un proyecto contracultural que pone en el centro a las personas y el ambiente porque nadie puede ser feliz y realizarse en un país donde retroceden los derechos de nuestro pueblo".