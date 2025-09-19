Rogel recordó que el Gobierno de Entre Ríos “hace casi 30 años” que coparticipa automáticamente a municipios

Fabián Rogel, diputado provincial (UCR-Paraná), opinó sobre la distribución a las provincias de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), a propósito del veto este jueves en el Senado. Recordó que en Entre Ríos hace casi 30 años que el dinero público se redistribuye automáticamente a los municipios.

“Mientras en el Congreso de la Nación se discutió en las últimas horas el modo de distribución de los ATN, si era equitativa o discrecional, en la provincia de Entre Ríos, quienes reformamos la Constitución en 2008, zanjamos esta discusión al establecer que cada municipio reciba lo que corresponde de manera automática, inmediata y sin necesidad de que los intendentes deban estar esperando una decisión del gobernador de turno para recibir esos dineros públicos”, redactó en un posteo de Facebook.

El legislador provincial subrayó: “Lo que ocurrió en el Senado de la Nación, donde la mayoría rechazó el veto presidencial al reparto discrecional de fondos a las provincias, acá ocurre desde hace casi 27 años”.

“Los fondos que deben ser girados a los estados provinciales, no son del presidente de turno. Del mismo modo que no son del gobernador de turno los fondos que se giran a los municipios entrerrianos. Esperemos que los diputados nacionales sostengan la misma actitud que primó en el Senado”, cerró.