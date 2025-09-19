Turismo Pista: el entrerriano Juan Daglio reaparecerá en la Clase 2

El entrerriano Juan Bautista Daglio será uno de los pilotos que hará su estreno dentro de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo de San Jorge, escenario que albergará la octava fecha de 2025 el próximo fin de semana. El representante de Lucas González volverá a la categoría después de haber corrido en la Clase 3 durante 2024.

Antes de volver en condición de titular, Daglio tuvo su primera experiencia en la divisional intermedia en la Carrera de los 300 Pilotos cuando fue invitado de Agustín Bovone. Ahora, el oriundo de Lucas González llegó a un acuerdo con el JB Racing de Matías Martínez para subirse al Volkswagen Up que usaron durante este año Máximo Evans Weiss, Eloy Murua y Felipe Rey. La motorización de la unidad estará en manos de Enrique Bustos.

“Es una alegría poder volver al Turismo Pista y le quiero agradecer a Eloy Murua porque a través de él se dio esta posibilidad por gente que tenemos en común. Vamos a estar con el Volkswagen Up que usó en la última fecha Felipe Rey y que atiende el JB Racing”, dijo el piloto entrerriano.

A lo que agregó: “La intención es correr las últimas tres fechas del campeonato y luego ver para el 2026. Queremos funcionar de la mejor manera y ver si podemos ayudar al equipo a desarrollar el auto”.