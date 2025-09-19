Sóftbol: Argentina derrotó a Venezuela y consiguió boleto al Mundial U23

La selección argentina U23 de sóftbol consiguió su mayor objetivo y clasificó al Mundial de la categoría. Fue en la jornada de este jueves tras derrotar a Venezuela por 1 carrera a 0 en un nuevo encuentro del campeonato Panamericano U23 que disputa en Santa Rosa, La Pampa.

El triunfo del elenco Albiceleste fue en el séptimo inning para quedar como líder en las posiciones clasificatorias del certamen y quedar muy cerca de conseguir el pase a la final. Para lograr este segundo objetivo, el seleccionado nacional, que su plantel está compuesto por mayoría de jugadores paranaenses, deberá vencer este viernes a México, en un choque a disputarse desde las 19.30.

Nahim Brahin fue nuevamente clave en la victoria albiceleste al concretar la única carrera de la noche que se produjo en el séptimo inning.

La penúltima jornada de la competición tendrá como plato fuerte el encuentro entre Argentina y México, a partir de las 19.30.