De Ángeli quiere derogar la ley de manejo del fuego: “Es inconstitucional, viola el derecho a la propiedad”

El senador nacional Alfredo De Ángeli (JxER) quiere derogar la ley de manejo del fuego. Coló la iniciativa en la sesión de este jueves pero no consiguió quorum. “Los kirchneristas se levantaron de sus bancas y frenaron la derogación”, cuestionó en un posteo de X.

“Una ley inconstitucional que viola el derecho de propiedad, impide vender, reforestar o cambiar el uso de suelo durante 30 a 60 años aunque el incendio sea accidental o natural, y hasta castiga a herederos que nada tuvieron que ver”, escribió el legislador.

Sostuvo que la legislación “limita desarrollos productivos, forestales, energéticos o incluso tecnológicos que todavía ni existen”. “Además, invade competencias de las provincias sobre sus recursos naturales”, acotó.

“Defender la tierra y la producción es defender la soberanía, el trabajo, el arraigo. Es decir, defender el futuro de nuestro país. No podemos permitir que una mala ley siga hipotecando al campo… ¡ni congelar por 50 años lo que podríamos producir mañana!”, dijo.