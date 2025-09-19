Estudiantes sufrió ante Flamengo, pero el descuento de Carrillo lo dejó con vida

Estudiantes sufrió ante Flamengo, pero el descuento de Guido Carrillo en el final lo dejó con vida en la Libertadores.

Estudiantes de La Plata cayó como visitante por 2-1 ante Flamengo de Brasil en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná. El delantero Pedro abrió el marcador para el Mengao, a los 15 segundos del primer tiempo, mientras que Guillermo Varela amplió la ventaja a los nueve minutos del mismo periodo. En tanto, Guido Carrillo descontó para el Pincha a los 45’ del complemento.

Con esta derrota, el elenco platense deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

Las acciones en Río de Janeiro

En la primera jugada del partido, Flamengo encontró desconcentrado a Estudiantes y logró abrir el marcador a los 15 segundos de la mano de Pedro. El delantero brasileño recibió la pelota dentro del área, aguantó de espaldas la marca del rival y de media vuelta impactó la pelota para ganarle el duelo al arquero Fernando Muslera.

El gol fue un golpe de agua fría para la visita, que no pudo reponerse y a los nueve minutos volvió a recibir un duro golpe en contra. Samuel Lino envió un centro desde la izquierda y Guillermo Varela, lateral derecho uruguayo del Mengao, disparó de volea para ampliar la diferencia en el resultado.

A su vez, la ventaja pudo haber sido más abultada al descanso, pero a los locales les faltó mayor efectividad de cara al arco.

En el complemento, los dueño de casa bajaron el ritmo del encuentro, se defendieron con la pelota conformes con el resultado y dejaron de atacar con tanta insistencia el arco contrario, pensando en no recibir goles de cara al cruce del próximo jueves en Argentina que definirá quien avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores.

No obstante, la expulsión de Plata en el Mengao a pocos minutos del final generó espacios para que el León pueda atacar y así encontrar el camino para descontar y mantener viva la serie.

Guido Carrillo capturó un rebote dentro del área, tras un centro de Gastón Benedetti, y sacó un derechazo que venció al arquero Agustín Rossi cuando se moría el partido.

Así, la llave quedó abierta y se definirá dentro de una semana en La Plata.