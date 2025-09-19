“Fue un partido increíble, una especie de final para nosotros”, dijo Vicentín

El paranaense Luciano Vicentín tuvo una gran actuación en la histórica victoria de Argentina ante Francia, el bicampeón olímpico, en el Mundial de vóley de Filipinas. Fueron 22 puntos los que aportó el entrerriano en el triunfo, y la clasificación a octavos de final, y fue la gran figura: “Fue un partido increíble, era una especie de final para nosotros. Somos argentinos y la peleamos desde muy atrás para jugar estos partidos importantes”.

A lo que agregó: “Podemos ganar o podemos perder, pero vamos a dejar todo en cada partido”. Y añadió: “Hace unos años ganamos la medalla de bronce con algunos de los chicos aunque otros no siguieron. Nosotros siempre tratamos de luchar está en nuestra cultura. Nos gustan este tipo de partidos”.

En el final tuvo un mensaje para los hinchas argentinos: “Gracias a todos por bancarnos, vamos a seguir adelante y esto es un paso más. No es sencillo, pero le vamos a dar para adelante”.

Partido especial

El paranaense tuvo un partido especial ante Francia, un rival que siempre motiva: “Para uno es un extra. A la mayoría de sus jugadores -Grebenikov, Clevenot, Toniutti, Le Goff- los miraba cuando tenía 15 años, veía sus highlights en YouTube. No es la primera vez que juego contra ellos, pero tener que enfrentarlos en un mata-mata, con todo lo que ganaron… es una motivación extra y lo tomé así”.

Y sobre el final mabnifestó: “Traté de ir convencido a cada pelota. No es fácil, pero disfrutaremos esta noche y mañana ya pensaremos en el próximo rival”, dijo.

Ahora se viene Italia en octavos de final. “Lo vamos a tomar como tomamos este partido. Venimos de jugar la Wagner Cup, que fue de un nivel altísimo. Contra Polonia jugó su equipo titular, y también Brasil y Serbia… y les ganamos”, agregó.