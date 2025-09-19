Mundial Sub 20: se oficializó la lista de convocados de la Argentina

El DT Diego Placente oficializó la lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Diego Placente, el director técnico de la selección argentina Sub 20, confirmó la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría, que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Si bien la nómina incluye a siete jugadores que militan en el exterior, también importantes ausencias. Figuras clave como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no estarán en el torneo, ya que sus respectivos clubes no los cedieron.

Es de recordar que el conjunto argentino debutará el próximo 28 de septiembre ante Cuba. Seguirá contra Australia, el 1° de octubre; y cerrará la fase de grupos ante Italia, el 4 de octubre.

Los convocados de Diego Placente para el Mundial Sub 20:

ARQUEROS

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell's)

DELANTEROS

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)