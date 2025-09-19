El ciclo Mujeres Latinoamericanas regresa al Mercado Sud con música y artistas invitadas

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de "Viernes de Mujeres Latinoamericanas", una propuesta artística y cultural que ya es un clásico en el Mercado Sud. La actividad tendrá lugar a las 21:00 en la esquina de Salta y Nogoyá. Durante la velada, se podrá disfrutar de propuestas gastronómicas pensadas para acompañar el espectáculo.

La jornada estará protagonizada por el grupo Pasionaria: canciones a la Patria Grande, integrado por tres músicas con amplio recorrido en los escenarios. Se trata de María Guadalupe, Lorena Roth, y Marian Bianco. El trío vuelve al Mercado Sud tras presentaciones anteriores en las que logró una importante convocatoria del público paranaense.

En esta ocasión, la propuesta sumará la presencia de una invitada especial Celia Eymann, cantante uruguaya que entrará en sintonía con las voces locales. Su participación se anuncia como un aporte que "redobla el sur", en referencia a la intención de profundizar el intercambio cultural entre artistas de distintas ciudades y países. La inclusión de Eymann se enmarca en la idea de tejer lazos entre mujeres creadoras de la región, un objetivo que atraviesa las diferentes ediciones de este ciclo en el Mercado Sud.

La organización recordó que, como en cada fecha, habrá servicio de comidas y bebidas que complementan la experiencia cultural.

La entrada será con modalidad a la gorra.