Matías Alluchón e Iván Marín Lucero, los MVP de la 9ª fecha de la Liga Provincial

Por primera vez en el año dos jugadores compartieron la valoración más alta.
Matías Alluchón (Capuchinos de Concordia) e Iván Marín Lucero (Santa Rosa de Chajarí), fueron elegidos como Jugadores de la Semana de la Liga Provincial Masculina de Mayores, organizada por la Federación de Básquetbol de Entre Ríos. Durante sus partidos por la novena fecha, ambos jugadores tuvieron 36 de valoración.
Alluchón completó su planilla personal con 22 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias en 36:28 minutos en el encuentro que su equipo cayó 78-75 ante Estudiantes en el duelo concordiense. La gran producción del base nicoleño fue determinante para mantener al CEAC en partido hasta el cierre, demostrando ser una pieza importante desde su incorporación al equipo.
Por su parte, Marín Lucero tuvo una noche consagratoria en el clásico de Chajarí, donde Santa Rosa se impuso en tiempo suplementario por 79-74 como visitante ante Vélez Sarsfield. El bonaerense fue imparable: 35 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia, completando nada menos que 45 minutos en cancha.
Así quedó conformado el quinteto ideal de la fecha nueva:
Matías Alluchón (Capuchinos) – Valoración: 36
22 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias vs. Estudiantes
Iván Marín Lucero (Santa Rosa) – Valoración: 36
35 tantos, 11 recobres, 1 asistencia vs. Vélez Sársfield
Juan Ignacio González (Sportivo) – Valoración: 35
25 puntos, 7 tableros, 1 asistencia vs. Ferro SS.
Guido Dellavedova (Regatas) – Valoración: 33
41 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias vs. BH Gualeguay.
Uriel Lejtman (Sionista) – Valoración 32