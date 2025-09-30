Un hombre comenzó a cumplir su pena de 10 años de prisión por intento de femicidio en Paraná

Carlos Alberto Bianchi, de Paraná, comenzó a cumplir una pena de 10 años de prisión por el intento de femicidio de su entonces pareja, N.B.R. El hecho, ocurrido en agosto de 2015, fue calificado como un acto de violencia extrema, y tras una larga cadena de juicios y apelaciones, la condena quedó firme. Bianchi se entregó este martes por la mañana en la Policía y fue alojado en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad.

El ataque tuvo lugar el 17 de agosto de 2015, alrededor de las 11 de la mañana, en una vivienda del barrio 1° de Julio de Paraná. En ese momento, Bianchi agredió brutalmente a N.B.R., golpeándola hasta arrojarla al piso, luego se subió sobre ella, comenzó a ahorcarla y le tapó la boca hasta dejarla inconsciente. Cuando la víctima recuperó el conocimiento, observó que su hijo de 14 años intentaba sacar a Bianchi de encima. Vecinos alertaron a la policía, que llegó rápidamente al lugar y asistió a la víctima, quien presentaba lesiones graves.

El juicio de Bianchi atravesó varias etapas judiciales. En un primer momento, el 25 de febrero de 2019, fue condenado por el Tribunal de Juicio de Paraná a tres años de prisión condicional por el delito de lesiones leves calificadas, ya que se descartó la figura de intento de femicidio. Esta sentencia fue apelada por los fiscales Fernanda Ruffatti y Leandro Dato, quienes consideraron que la pena era demasiado benigna, dada la gravedad de los hechos y la calificación errónea del delito.

El 14 de noviembre de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la sentencia de primera instancia, dando lugar al planteo de los fiscales y remitiendo el expediente a otro tribunal para su resolución. Fue así que, el 13 de septiembre de 2023, el Tribunal de Juicio de Paraná, compuesto por los jueces Alejandro Cánepa, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, revaluó el caso y declaró a Bianchi responsable de un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de género. El tribunal impuso una pena de 10 años de prisión efectiva.

Sin embargo, la defensa de Bianchi recurrió a la Cámara de Casación, donde sufrió un nuevo revés. El 14 de agosto de 2024, la Cámara de Casación Penal de Concordia, al no poder intervenir la Cámara de Paraná debido a su rol en la anulación del primer juicio, ratificó la condena de 10 años de prisión. La defensa continuó luchando por la nulidad de la sentencia y presentó un recurso ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El 18 de junio de 2025, el STJ rechazó el recurso de impugnación extraordinaria, y el 26 de septiembre de 2025, denegó también un recurso extraordinario federal, lo que dejó la sentencia en firme. De esta manera, Bianchi comenzó a cumplir su condena por el intento de femicidio de N.B.R. Esta mañana, el hombre se entregó en la Comisaría Sexta de la capital provincial y fue trasladado a la Unidad Penal.