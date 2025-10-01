Benegas Lynch respaldó la baja de impuestos en la factura de luz anunciada por Frigerio

El candidato a senador nacional por Entre Ríos de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, celebró la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar en la reducción de impuestos en la factura de la luz. “Es una buena medida. Al kirchnerismo lo único que le interesa son sus cajas, detestan al sector privado y lo exprimen como a una naranja hasta secarla. Pero los entrerrianos de bien, junto a millones de argentinos, no vamos a aflojar. Sabemos que esa ahora o nunca”, afirmó.

Según se informó en un comunicado de prensa, Benegas Lynch remarcó: “Cada vez que se baja un impuesto, gana la gente que labura y pierde la casta que vive de privilegios. Por eso respaldo con fuerza esta decisión: es un paso firme en la dirección de aliviar a las familias, defender a la industria y ponerle un freno a la voracidad política que nos exprimió durante años”.

El apoyo se dio luego de que Frigerio anunciara la firma de acuerdos con intendentes para reducir y ordenar los componentes que integran la factura de la luz, incluyendo la baja de la contribución municipal del 8,69% al 6% y la reducción del tope de las tasas municipales del 16% al 13%.

El gobernador destacó que la provincia pudo cumplir con el compromiso de “dejar de ser la más cara del país” gracias a acciones como eliminar impuestos provinciales, congelar el Valor Agregado de Distribución (VAD), subsidiar a la industria y a los sectores más vulnerables, además de ser el primer gobierno en reclamar ante la Corte Suprema la discriminación tarifaria que recibe Entre Ríos por Salto Grande.

“Este nuevo paso nos permite seguir avanzando en la baja de impuestos para los entrerrianos. No nos van a parar”, afirmó Frigerio en su mensaje.

Benegas Lynch concluyó: “En Entre Ríos estamos demostrando que se puede gobernar de otra manera: bajando impuestos en lugar de inventar cajas. Esa es la diferencia entre los que creemos en la libertad y el trabajo, y los que solo saben vivir de lo ajeno”.