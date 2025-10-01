Báez criticó a Frigerio por limitar tasas municipales en la factura de luz: "Eligió el camino del centralismo"

El concejal paranaense Darío Báez, quien recientemente participó en Santa Fe del lanzamiento de Provincias Unidas junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, cuestionó el anuncio del gobernador Rogelio Frigerio de imponer un tope a las tasas municipales que se cobran en la factura de luz.

Báez consideró que la medida representa un avance sobre la autonomía municipal y una clara señal de que el Gobierno provincial “ha abandonado el federalismo que dice defender”.

“El gobernador eligió el camino del centralismo. Ningún gobernador tiene derecho a condicionar los ingresos de cada comunidad. Defender la autonomía de los municipios es defender el federalismo”, expresó el edil.

Báez, que preside el “Movimiento Justo José de Urquiza” subrayó que la autonomía municipal es un mandato constitucional que no puede ser vulnerado mediante decisiones unilaterales. “Reducir por decreto los recursos de los municipios significa debilitar a los gobiernos locales y concentrar más poder en la Casa Gris”, afirmó.

Por último, Báez remarcó que el verdadero camino para Entre Ríos "es fortalecer a los municipios y respetar sus decisiones, garantizando igualdad de oportunidades para todos los entrerrianos".