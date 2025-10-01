Gualeguaychú se prepara para recibir por segunda vez al triatlón Ironman

Gualeguaychú se apresta para recibir por segundo año consecutivo la prueba de triatlón Ironman, una de las competencias de la especialidad más importantes del mundo. El evento será el próximo domingo 5 de octubre y consistirá en 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de pedestrismo.

Este viernes, a partir de las 19, se realizará el lanzamiento oficial en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Gualeguaychú. Estarán presentes el Intendente Mauricio Davico y representantes de Ironman 5150.

Cabe destacar que el triatlón Ironman es una serie de carreras organizadas por World Triathlon Corporation. En el caso del evento a disputarse en Gualeguaychú, los participantes tendrán que cubrir 3 pruebas extremas: 1,5 km de natación en aguas abiertas del Río Gualeguaychú, 40 km de ciclismo y 10 km de maratón.

Las inscripciones para participar del Ironman 5150 Gualeguaychú ya están abiertas y se realizan a través del sitio oficial del Municipio de Gualeguaychú. Allí se encuentra toda la información sobre el circuito, reglamento, categorías y tarifas. Se recomienda realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos son limitados.