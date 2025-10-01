Marcos Petrucci piensa en la Villa Urquiza-Paraná: “La idea es volver a ser protagonista”

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre y volverá a reunir a los mejores especialistas en aguas abiertas de país y la región. Se trata de una de las competencias más tradicionales de Entre Ríos y de la Argentina, disputada en el imponente Río Paraná, escenario histórico de grandes gestas deportivas.

Entre los protagonistas confirmados se encuentra el paranaense Marcos Petrucci, de apenas 19 años y representante del Club Atlético Estudiantes (CAE). En 2024 se quedó con el tercer puesto de la general, y en esta temporada llega con la ilusión de volver a ser protagonista y pelear bien arriba.

“Estoy haciendo una buena preparación. La idea para este año es meterle un poco más estos últimos meses para volver a pelear arriba y ser protagonista”, señaló Petrucci, quien se perfila como uno de los candidatos a la corona.

El nadador destacó además la mística que envuelve a la prueba: “Las aguas abiertas son realmente atrapantes; tuve la suerte que mi hermano me ha ayudado un montón para conocer la disciplina. La verdad, el río es algo muy lindo para nadar”.





Consciente de la importancia histórica de la maratón, el joven del CAE valoró la identidad que ha construido con Paraná y su gente: “Es una carrera que ha marcado a la ciudad, lleva mucho tiempo disputándose y es parte de nuestra historia. Es una competencia hermosa, podés disfrutar del paisaje y la belleza natural que acompaña todo el trayecto”.

Lejos de sentir presión, Petrucci afronta el desafío con entusiasmo y madurez: “No hay presión, pero uno siempre quiere dar lo mejor pensando en que está acompañado por la familia y los amigos. Lo importante es no guardarse nada y después la carrera lo pondrá donde se merece”.

La cuenta regresiva ya está en marcha. El sábado 13 de diciembre, el Paraná volverá a ser testigo de la pasión por las aguas abiertas, y Marcos Petrucci buscará escribir un nuevo capítulo en la historia de la Maratón Acuática Villa Urquiza–Paraná.

