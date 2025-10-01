El municipio de Colón invierte $700 millones en asfaltado de importante boulevard

El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó la calidad y durabilidad de las obras con el aporte de todos los vecinos de la ciudad.

Este martes comenzó la obra de asfaltado en caliente en boulevard Sanguinetti, que comprenderá el tramo desde Urquiza hasta Gaillard de la ciudad de Colón, que la Municipalidad lleva adelante con fondos propios como parte del Plan Municipal de Pavimentación.

El intendente, José Luis Walser, recorrió los trabajos junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara, y también dialogó con vecinos que se acercaban a comentar sobre la obra.

“Son más de 700 millones invertidos del aporte de todos los vecinos de nuestra Ciudad en la prioridad que los propios colonenses nos demandan que son las calles”, destacó Walser.

Y agregó: “Vamos más lento porque tenemos que hacer la nueva red de agua por vereda, cordones cuneta, adecuación de pluviales, caminador central, nuevas luminarias y el asfaltado en caliente, pero son obras de calidad y duraderas”.

Simultáneamente, otras dos cuadrillas están a cargo de la construcción del camino peatonal central y de la nueva luminaria.

El intendente dijo además: “El concepto de estas obras es empezarlas por los bulevares para generar circuitos ágiles y seguros tanto para peatones como para automóviles”.

Para finalizar, expresó: “Este Plan Municipal de Pavimentación seguirá por otros sectores de nuestra Ciudad, que estamos transformando para el desarrollo que llevamos adelante” subrayó José Luis Walser.