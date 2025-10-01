El “Gurí” Martínez comienza “las charlas” para el armado de su estructura para 2026

El talense, luego de su retorno al TC Pick Up, piensa el armado de su equipo para 2026.

Tras su retorno como local al TC Pick Up, el entrerriano Omar Martínez comenzó a pensar no solamente en el cierre de la temporada sino en el armado de su plantel de pilotos para el Turismo Carretera en 2026. “Ahora empiezan las charlas para la temporada que viene”, comentó el Gurí y anticipó que los diálogos comenzarán con los actuales integrantes de la escuadra.

“Voy a hablar con Nicolás Moscardini, que está peleando el campeonato de TC Pista y Augusto Carinelli, que también está dentro de la estructura”, señaló Martínez, protagonista del fin de semana en el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) que él preside.

Si bien reconoció haber “tenido llamados”, todavía no se acordaron los detalles de los pilotos que serán parte del Martínez Competición. “Es cuestión de cerrar cuanto antes el 2026”, admitió en diálogo con Campeones.

Por otra parte, el dos veces campeón del TC valoró haber terminado un nuevo auto para su hijo, Agustín. “Estamos contentos porque se puso en pista un Mustang nuevo para Agustín”, comentó.

Si la planificación avanza a buen ritmo, es probable que Omar Martínez pueda llegar a correr algunas carreras más este año con la Pick Up.