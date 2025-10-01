Denuncian secuestro de barco humanitario que iba rumbo a Gaza: a bordo está un joven paranaense

El paranaense Nicolás Calabrese se encuentra a bordo de a flotilla “Sumud Global”, que lleva ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza. El objetivo es colaborar con la población que es víctima del ataque constante de Israel, en un contexto donde la propia ONU considera lo sucedido un “genocidio”.

En las últimas horas, la Izquierda ha denunciado que la embarcación ha sido “secuestrada por sionistas”, que buscan evitar que se llegue con medicamentos, comida y otras colaboraciones. En el mismo barco está la dirigente del MST, Celeste Fierro. Por eso mismo se convocan este miércoles desde las 18 frente a Casa de Gobierno en Paraná, para exigir la integridad de los activistas.

El último 5 de septiembre, Calabrese dialogó con Canal 9 Litoral desde la flotilla, donde denunció que “en Gaza hay una masacre, un asesinato”. “Hay un bloqueo para que no llegue ayuda, la gente se muere no solo por las bombas, sino que de hambre”, resaltó. Aquel día contó también que otras flotillas habían sido bloqueadas.

Fuente: Ahora.