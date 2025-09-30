Dictaron prisión preventiva para el conductor que atropelló y mató a un niño en Concepción del Uruguay

La Justicia dictó prisión preventiva para Diego Luna, de 42 años, el conductor del auto que el pasado viernes atropelló y causó la muerte de Jeremías Aguiar, un niño de 3 años. El accidente ocurrió en la tarde del viernes en la calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio, de Concepción del Uruguay, cuando Luna embistió a una mujer de 52 años y a su nieto mientras intentaban cruzar la calle.

Según los informes, el niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza y falleció durante su traslado al hospital San Roque de Paraná, a pesar de los esfuerzos por salvarlo. La abuela del menor, quien también fue atropellada, sufrió lesiones leves.

Investigación en curso: sospecha de ebriedad

El subjefe de la Departamental Uruguay, Jorge Leiva, indicó a Elonce que testigos del accidente afirmaron que el niño cruzó corriendo, seguido por su abuela, cuando fueron alcanzados por el vehículo. Luna permanece bajo custodia en la Jefatura Departamental y se sospecha que podría haber estado en estado de ebriedad al momento del siniestro. Además, se encontró con el rostro ensangrentado, lo que sugiere que pudo haber sido agredido por vecinos tras el accidente.

La Fiscalía solicitó este martes un plazo de 90 días para la investigación, pero se estableció un plazo de 45 días. La defensa de Luna intentó obtener su libertad bajo ciertas condiciones, pero la solicitud fue denegada.