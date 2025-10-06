"Compositoras Ensamble" reúne a nuevas y antiguas voces en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana, será escenario de una velada especial con la presentación de "Compositoras Ensamble". La propuesta, organizada por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura, se enmarca en el cierre del Ciclo Compositoras y convoca a músicas entrerrianas que integraron el colectivo en distintos momentos de su historia, junto a nuevas artistas que se suman para dar continuidad a este espacio de creación colectiva. La cita está programada para este jueves 9 de octubre a las 20:30.

El ensamble surge como un encuentro entre generaciones y estilos, donde las trayectorias personales buscaron reflejar la diversidad de voces femeninas de la provincia. A través de una selección de obras propias y compartidas, la presentación se propone celebrar ocho años de trabajo ininterrumpido dedicados a visibilizar las producciones de mujeres compositoras entrerrianas, promoviendo además la construcción de redes y la apertura de espacios de participación para nuevas creadoras.

La agrupación ya se presentó este año en el Encuentro Entrerriano de Música realizado en la ciudad de Diamante, donde recibió una cálida respuesta del público. El repertorio estará integrado por obras de Emilia Cersofio, Analia Bosque, Judith de León, Agustina Schreider, Adriana Bruselario, Soraya Jacob, Pamela Villarraza, Paula Egea, Eve Miranda y Patricia Cohen. El formato de ensamble, que combina distintas voces, instrumentos y estilos, permitirá recorrer un amplio espectro de géneros, ya sea folclórico, popular, experimental o contemporáneo.

Según expresaron sus integrantes, esta propuesta resume una parte importante de la labor que vienen desarrollando desde hace años, con el objetivo de acercar al público las creaciones originales de mujeres de la región. "Creemos firmemente que, al hacerlo, también enviamos un mensaje a otras mujeres creadoras: que hay un camino posible, que la música puede ser un territorio compartido y sostenido entre todas", señalaron en sus redes sociales.

La actividad es arancelada. Las entradas pueden adquirirse en la puerta a un valor de $10.000 o de forma anticipada a $16.000 el par. Para reservas o consultas, se encuentra disponible el contacto telefónico 343 4068448 (Eve).