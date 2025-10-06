El grupo musical Rama y Flor llevará chamamé y música litoraleña al Almacén de los 33

El espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges de Paraná será escenario de un nuevo encuentro musical con la presentación en vivo de Rama y Flor Grupo. La propuesta abarcará un repertorio folclórico centrado especialmente en el chamamé y en la música del litoral argentino, con canciones que resaltan la naturaleza y la identidad del río. El encuentro tendrá lugar este sábado 11 de octubre, a las 21:30.

Rama y Flor Grupo nació en 2020 como un proyecto liderado por Fiorella Leiva en voz y Ramiro Heis en voz y guitarra. Desde entonces, el dúo comenzó a abrir su camino musical participando en eventos públicos y privados en distintas localidades de la provincia. En 2022, su propuesta se consolidó con presentaciones que mostraban un repertorio folclórico variado, con el chamamé como eje central, transmitiendo a través de las voces de los intérpretes el paisaje del río, su gente y su naturaleza.

En 2023, el grupo se expandió con la incorporación de Sebastián Sarubi en piano y acordeón, y Aitor Jacob Olivo en clarinete y saxofón alto, ampliando así la riqueza sonora de la banda. Con esta formación, el grupo comenzó a experimentar con la fusión de distintos géneros del folclore argentino, incorporando matices propios a cada interpretación. Esta etapa también marcó la inclusión de composiciones propias, entre las cuales destaca la canción inédita Melescas de amor, reconocida en los Premios de Arte Municipal de Paraná. La formación actual está compuesta por Fiorella Leiva, Ramiro Heis, Sebastián Sarubi y Agustín Lanzi.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y las reservas se pueden realizar a través del contacto 343 5037881.