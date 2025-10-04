Santa Fe: cinco arrestados por incidentes durante la visita de Javier Milei

Hubo detenciones en Santa Fe durante la visita del Presidente. Fuente: El Litoral, Gustavo Aquino

Los informes de Prefectura y Policía Federal señalan que habrían arrojado piedras en dirección al Presidente y sus seguidores. Se produjeron varios enfrentamientos entre “libertarios” y opositores al gobierno, en la zona de la peatonal y también en el Puerto de Santa Fe.

La visita del presidente Javier Milei a la ciudad de Santa Fe alteró la normalidad de la mañana en la zona céntrica y también dentro del Puerto capitalino. El recorrido del mandatario convocó a una multitud de seguidores y también de detractores, que se encontraron a lo largo de toda la peatonal y también en inmediaciones del Hotel Los Silos.

El primero de los incidentes importantes tuvo lugar sobre la peatonal, en el cruce de calles San Martín y Mendoza.

Allí, dos nutridos grupos antagónicos se agredieron mutuamente con cánticos e insultos. Lo peor ocurrió cuando fue totalmente destrozado un gazebo que había sido instalado por militantes de La Libertad Avanza.

El momento de las detenciones por parte de la Federal y Prefectura. Crédito: Gustavo AquinoEl momento de las detenciones por parte de la Federal y Prefectura. Crédito: Gustavo Aquino

No había policía en ese lugar y el enfrentamiento llegó de lo verbal a lo físico. “Volaron algunas piñas”, confió un comerciante de la zona que fue testigo privilegiado.

Esposados

El más grave de los episodios se desencadenó poco después, cuando Milei y mucha gente que lo siguió para mostrar su apoyo ya se encontraban dentro de las instalaciones del Puerto, frente al mencionado hotel.

Hasta ese punto llegó una contramarcha, que fue bloqueada por fuerzas nacionales. Algunos manifestantes lograron burlar la seguridad y todo terminó cuando fueron arrestados cinco sujetos. Tres de ellos fueron esposados por Prefectura Naval Argentina y los dos restantes por la Policía Federal.

Los uniformados, en sus actas, aseguran que decidieron intervenir cuando vieron que estos hombres arrojaban piedras en dirección de donde estaba la comitiva presidencial y sus seguidores.

InvestigaciónLos aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía federal, cuyo titular es el doctor Jorge Gustavo Onel, que a partir del momento de los “arrestos preventivos” tiene seis horas para determinar si cometieron algún tipo de delito. De lo contrario, los cinco quedarán en libertad.

Los investigadores se tomarán ese tiempo para analizar antecedentes policiales y materiales secuestrados. Además, deberán comprobar si se registraron lesionados o daños materiales de algún tipo.

Fuente: El Litoral, Joaquín Fidalgo.