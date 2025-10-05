Boca goleó a Newell’s y se subió a la cima

Este domingo Boca Juniors recibió a Newell’s en el estadio Alberto J. Armando por la undécima fecha de la Zona A en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Sebastián Zunino fue el árbitro del encuentro en el que contó con la colaboración de Pablo Dóvalo en el VAR.

La superioridad de Boca en La Bombonera comenzó a escribirse desde temprano. Nada más iban siete minutos cuando Juan Barinaga avanzó por derecha y luego de un enganche envió un buen centro de zurda para el cabezazo de Milton Giménez. El remate venció a Juan Espínola y se metió por el costado derecho para el 1-0 parcial.

Luego de un par de intentos infructuosos, Boca llegó finalmente al segundo nuevamente por medio de Giménez. Esta vez el atacante recibió un pase en profundidad por el costado derecho, enganchó dentro del área y le cedió la definición a Miguel Merentiel. El uruguayo remató al costado izquierdo, pero entre Espínola y el poste le negaron el gol. En el rebote apareció Giménez, que empujó para estampar el 2-0 parcial a los 24.

El tercero llegó otra vez con intervención de Giménez. En este caso fue tras un desborde de Ayrton Costa por izquierda tras el que llegó un pase atrás para Lautaro Di Lollo, que remató contra un rival. En el rebote, Alan Velasco sacó un potente disparo que Espínola rechazó a la posición de Giménez. El atacante definió y el balón dio en el arquero favoreciendo la llegada de Costa, que cabeceó al gol para el 3-0 a los 33. La defensa de la Lepra, inmóvil pidiendo un inexistente offside, tal como en el segundo gol.

El entretiempo llegó con Boca más relajado y con Newell’s desperdiciando dos ocasiones en los pies de Carlos González, ambas bien resueltas por Agustín Marchesín.

Cristian Fabbiani metió cambios en el entretiempo para cambiar el rumbo del partido, pero no tuvo éxito: Boca llegó al cuarto a los cuatro minutos.

Fue tras un desborde por izquierda de Velasco en el que intentó pinchar el centro hacia la derecha. El balón rebotó en la cabeza de un rival y superó a Espínola por arriba. Cuando estaba por meterse en el arco, Brian Aguirre empujó sobre la línea y metió el 4-0 cumpliendo con la “ley del ex” a los cinco minutos.

El quinto gol, que sentenció el partido, tardó poco en llegar. Lautaro Blanco desbordó por la izquierda tras un pase de Velasco y, sin que nadie le saliera a la marca, decidió sacar un potente remate al poste derecho de Espínola, a quien la pelota se le escurrió entre las piernas. Gol y 5-0 a los 14. No se jugó más.

Newell’s no llevó dificultades a Marchesín nunca más allá de algún remate desde afuera del área, mientras que Boca perdió algunas ocasiones muy claras en los pies de Zeballos y Paredes o la cabeza de Rodrigo Battaglia que pudieron estirar aún más la clara victoria del local.

Con la goleada, el Xeneize llegó a 17 puntos y lidera la tabla por diferencia de gol, encima de Unión, Barracas (su próximo rival) y Estudiantes, todos con 17. Newell’s, por su lado, quedó en la penúltima posición con 10 unidades.

En la próxima fecha el equipo de Miguel Russo (que fue dirigido por Claudio Úbeda) visitará a Barracas Central el sábado 11, desde las 14.30. La Lepra, por su lado, recibirá a Tigre, el viernes 10, desde las 18.30.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 5-0 Newell’s.



Goles:

7’PT: Milton Giménez.

24’PT: Milton Giménez.

33’PT: Ayrton Costa.

5’ST: Brian Aguirre.

14’ST: Lautaro Blanco.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DT: Miguel Russo (Claudio Úbeda).



Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Víctor Cuesta, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Jherson Mosquera; Luca Regiardo, Éver Banega; Luciano Herrera, Carlos González y Giovani Chiaverano.

DT: Cristian Fabbiani.



Cambios:

ET: ingresó Facundo Guch por Giovani Chiaverano (NEW).

ET: ingresó Darío Benedetto por Luca Regiardo (NEW).

ET: ingresó Gaspar Iñíguez por Fabián Noguera (NEW).

6’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Carlos González (NEW).

16’ST: ingresó Williams Alarcón por Brian Aguirre (BOC).

22’ST: ingresó Ignacio Liberato por Luciano Herrera (NEW).

24’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (BOC).

24’ST: ingresó Ander Herrera por Alan Velasco (BOC).

34’ST: ingresó Kevin Zenón por Rodrigo Battaglia (BOC).



Amonestado:

31’PT: Alejo Montero (NEW).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Pablo Dóvalo.



Estadio: Alberto J. Armando.

Video: Liga Profesional.