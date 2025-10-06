Central le ganó a River en un duelo clave por la tabla general

Este domingo, Rosario Central recibió a River Plate para poner punto final a la actividad de la jornada. El duelo por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la presencia en el VAR de Adrián Franklin.

River salió enchufado al encuentro y logró la ventaja a los 10 minutos luego de una muy buena conexión colombiana. Miguel Borja pasó hacia atrás para Juan Quintero, que devolvió la pared con un pase en profundidad. En el mano a mano con Jorge Broun, Borja definió al costado izquierdo y puso el 1-0.

Rosario Central reaccionó tras el tanto y empujó buscando el empate. Es así que encontró la igualdad a los 21 minutos luego de un centro impulsado por Ángel Di María que rebotó en Marcos Acuña y Franco Armani rechazó con los puños hacia Facundo Colidio. El atacante falló al controlar y Franco Ibarra robó el balón con un toque y sacó un potente remate luego para marcar el 1-1 parcial.

River llegó al segundo con un nuevo pase en profundidad para Borja. Esta vez el colombiano superó a Broun y llegó a definir al gol, pero un cierre sobre la línea evitó el tanto en primera instancia. En el rebote no llegó Colidio y en la segunda definición de Borja finalmente hubo gol. Sin embargo, el tanto se anuló porque Colidio, que estaba sobre la línea, se encontraba en offside -además tocó el balón con la mano-.

Sobre el final del primer tiempo, a los 39 minutos, Juan Portillo vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado en el visitante. Con una diferencia de un minuto, el mediocampista hizo dos faltas de amarilla sobre Ángel Di María que Falcón Pérez tuvo facilidad en observar.

En el segundo tiempo, Central logró dar vuelta el encuentro a los 12 minutos. Un centro de Di María encontró el rechazo de Gonzalo Montiel, pero el balón cayó en la posición de Ignacio Malcorra, que sacó un potente remate que se clavó en el costado derecho del arco de Franco Armani. Golazo y 2-1 para el Canalla.

Central pudo ampliar en la siguiente jugada, pero Franco Armani rechazó el remate de Malcorra desde afuera del área y luego entre Lautaro Rivero y Franco Armani evitaron el gol de Enzo Copetti en el rebote por el costado derecho del ataque.

En un tiro de esquina impulsado por Di María pudo estar el tercer gol. El centro desde la derecha llegó a la cabeza de Enzo Giménez, que ganó de arriba y remató al palo derecho ante la enorme estirada de Armani, que no hubiera podido evitar el tanto.

Sobre el final pudo llegar el empate ya que luego del centro en el que Miguel Borja bajó el balón al corazón del área chica, el cruce de Juan Komar dio en el poste. En el rebote, que cruzó a espaldas de Broun, llegó un defensor Canalla para despejar y evitar la caída de su valla. Fue 2-1.

Rosario Central, único invicto del torneo, volvió a ganar y llegó a 18 puntos, con los que está quinto en la tabla, una posición por debajo del Millonario, que también tiene 18, pero cuenta con una mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el Millonario recibirá a Sarmiento de Junín el domingo 12, desde las 19.15; mientras que a los dirigidos por Ariel Holan les tocará visitar a Vélez, el sábado 11, desde las 21.15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 2-1 River Plate.



Goles:

10’PT: Miguel Borja (RIV).

21’PT: Franco Ibarra (CEN).

12’ST: Ignacio Malcorra (CEN).



Expulsado:

39’PT: Juan Portillo (RIV).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

ET: ingresó Milton Casco por Marcos Acuña (RIV).

ET: ingresó Enzo Giménez por Emanuel Coronel (CEN).

11’ST: ingresó Enzo Copetti por Gaspar Duarte (CEN).

22’ST: ingresó Ignacio Fernández por Giuliano Galoppo (RIV).

22’ST: ingresó Santiago Lencina por Juan Quintero (RIV).

35’ST: ingresó Bautista Dadín por Facundo Colidio (RIV).

41’ST: ingresó Federico Navarro por Ignacio Malcorra (CEN).

45’ST: ingresó Ignacio Ovando por Jaminton Campaz (CEN).



Amonestados:

13’PT: Lautaro Rivero (RIV).

16’PT: Emanuel Coronel (CEN).

26’PT: Gonzalo Montiel (RIV).

34’PT: Juan Portillo (RIV).

38’PT: Marcos Acuña (RIV).

39’PT: Franco Armani (RIV).

5’ST: Manuel Mallo (CEN).

29’ST: Kevin Castaño (RIV).

32’ST: Miguel Borja (RIV).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.