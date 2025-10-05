Patronato goleó y sigue arriba en la tabla

Pese al mal tiempo en la capital entrerriana, este domingo se disputó con normalidad la actividad prevista por la octava fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. El único ausente fue Oro Verde, que debió quedar libre.

La responsabilidad en esta jornada estaba en manos de Patronato, que llegó como puntero con un punto de diferencia. Y el Patrón cumplió, porque goleó por 5-1 a Palermo en condición de visitante y ahora lidera con 19 unidades.

Su escolta, Peñarol, estaba ganándole por 2-1 a San Benito cuando el juego fue suspendido por la agresión de un jugador del Sanbe al árbitro Mariano Nadalín. Quedará en manos de la Liga definir qué ocurrirá con el encuentro.

En esta jornada también ganó el tercero. Don Bosco goleó a Belgrano por 4-1 como visitante y se acomoda en la parte alta de la tabla de posiciones. Está a un punto de Peña, al menos hasta que se resuelva lo ocurrido en su partido.

También ganaron Sportivo Urquiza (1-0 a Universitario), Instituto (4-1 a Los Toritos de Chiclana) y Neuquen (1-0 a Atlético Paraná). El Pingüino y la V Azulada pelean en la parte alta y la Gloria se despega del fondo. En el duelo restante, Argentino y Camioneros igualaron 1-1.

Copa Túnel Subfluvial

En la final de ida de la Copa Túnel Subfluvial, Belgrano recibió a Unión de Santa Fe en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El conjunto paranaense no pudo con el Tatengue, que se impuso con el tanto de Morena Aponte por 1-0.

Con estadio, día y horario a definir, el equipo santafesino deberá recibir al Mondonguero para definir al campeón del certamen interligas.

Fixture | Torneo Clausura | Fecha 8

-Domingo 5/10:

Palermo 1-5 Patronato.

San Benito 1-2 Peñarol*.

Sportivo Urquiza 1-0 Universitario.

Neuquen 1-0 Atlético Paraná.

Belgrano 1-4 Don Bosco.

Los Toritos 1-4 Instituto.

Argentino Juniors 1-1 Camioneros.

Libre: Oro Verde.

*El juego fue suspendido por agresión al árbitro.



Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol

1°) Patronato: 19 puntos.

2°) Peñarol: 15*.

3°) Don Bosco: 14.

4°) Neuquen: 12.

5°) Sportivo Urquiza: 12.

6°) Argentino Juniors: 11.

7°) Belgrano: 10.

8°) Atlético Paraná: 10.

9°) Camioneros: 10.

10°) Palermo: 9.

11°) Universitario: 8.

12°) Oro Verde: 7.

13°) San Benito: 6*.

14°) Instituto: 7.

15°) Los Toritos: 1.