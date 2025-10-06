Fútbol: se definieron los clasificados a los octavos en la Liga de Paraná Campaña

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña vivió una jornada decisiva este domingo cuando se disputó la última fecha de la fase regular fe la Copa “Profesor Mario Azaad”. Tras el paso de la fecha, quedaron definidos los equipos que avanzaron a los octavos de final de la segunda competición del año en la competición.

Zona Norte

Atlético Litoral de María Grande fue protagonista en el estadio Beto Main, donde se impuso 2-1 a Unión Agrarios de Cerrito con un doblete de Heber Chapino, mientras que Matías Martínez descontó para el Verde.

Por su parte, Deportivo Tuyango goleó 4-1 a Atlético Hasenkamp, con una ráfaga de goles en el complemento que le permitió asegurar su clasificación. En tanto, Juventud Sarmiento venció 5-1 a la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona, con tres tantos de Matías Leiva.

Por último, en el clásico de la ciudad de Hernandarias, Independiente FC superó 3 a 1 a Atlético Hernandarias, con doblete de Facundo Aguirre y otro gol de Roberto Aguirre.

Zona Sur

Viale FBC volvió a demostrar su jerarquía y cerró la fase regular como líder al vencer 3-0 a Atlético Sarmiento con goles de Lorenzo Cipolatti, Emir Izaguirre y Marcos Hermann.

Otro de los grandes ganadores fue Unión de Crespo, que se impuso 2-0 ante Cultural, en el clásico disputado en el estadio Mundialista 25 de Agosto, con doblete de Pablo Rodríguez.

En tanto, Seguí FBC logró un valioso triunfo 2-1 frente a Deportivo Tabossi con goles de Cristian Gareiz y Esteban Martínez, mientras que Atlético Arsenal se llevó los tres puntos en Viale tras vencer 2-1 a Atlético Unión de esa localidad.

Así se jugarán los octavos de final

Viale FBC-Deportivo Tuyango

Cultural-Independiente FC

Unión Agrarios-Deportivo Tabossi

Atlético Litoral-Atlético Arsenal

Atlético María Grande-Atlético Sarmiento

Juventud Sarmiento-Seguí FBC

Atlético Unión-Atlético Hasenkamp

Cañadita Central-Atlético Hernandarias

El formato de competencia se mantiene igual que en el Apertura: los octavos y cuartos de final se jugarán a partido único, en la cancha del equipo que haya obtenido mejor ubicación en la fase regular, sin ventaja deportiva. En caso de empate, la clasificación se definirá por penales.

Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.