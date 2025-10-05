Un hombre fue detenido en Santa Elena por el atropello fatal de Juan Mesa

La Policía detuvo este sábado a un hombre de 73 años en la ciudad de Santa Elena, en el marco de la investigación por la muerte de Juan Carlos Mesa, quien fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en la noche del 1 de octubre. El procedimiento, dispuesto por la Justicia de La Paz, incluyó el secuestro de un automóvil Volkswagen Bora negro y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con el parte oficial, el operativo se concretó alrededor de las 15 de este domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Lisandro de la Torre, en Santa Elena, habitada por Ernesto Egido Choternasty, de 73 años.

La medida se realizó en el marco del expediente caratulado “Mesa Juan Carlos s/ muerte, bajo intervención del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz.

Durante el allanamiento, la policía procedió a la detención de Choternasty y al secuestro de un vehículo Volkswagen Bora negro, junto a un teléfono celular marca TC, vestimentas, tickets de compras y repuestos, que serán peritados en el marco de la investigación.

El informe policial señala que el resultado del procedimiento fue positivo y que el detenido quedó a disposición de la Justicia.

El hecho

El caso se originó el martes 1 de octubre, cuando un hombre fue atropellado por un automóvil que se fugó, en cercanías del Corralón Fransoi, en la ciudad de La Paz.

La víctima, identificada como Juan Mesa, quedó tendida en el lugar y falleció a causa de las heridas. Su cuerpo fue trasladado al Hospital 9 de Julio, donde intervino el médico forense.

Según informó el sitio Infopaer, testigos señalaron haber visto un Volkswagen Bora de color negro huyendo del lugar tras el impacto. La Policía y personal de Tránsito Municipal trabajaron esa noche en la escena del siniestro y dieron inicio a la investigación para identificar al conductor involucrado.

La gravedad del hecho motivó un amplio despliegue policial y la intervención de la fiscalía local, que solicitó colaboración a la ciudadanía para obtener datos sobre el vehículo o su conductor.

Avances en la causa

La detención de Ernesto Egido Choternasty y el secuestro del Volkswagen Bora marcan un avance clave en la investigación, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre fue notificado de sus derechos y situación procesal y permanecerá detenido mientras continúan las diligencias.

El expediente se tramita bajo la órbita de la Unidad Fiscal de La Paz, que ordenó nuevas pericias sobre los elementos secuestrados y la inspección técnica del vehículo.