Dos detenidos tras un violento robo a una mujer de 80 años en zona rural: le fracturaron el cráneo

Los detenidos son dos hombres de 42 y 45 años, quienes agredieron violentamente a una mujer en zona rural de Entre Ríos.

El personal policial de la Jefatura Departamental Villaguay, llevó adelante una rápida y eficaz investigación que permitió aprehender a dos hombres de 42 y 45 años, involucrados en un hecho de robo y agresión a una mujer de 80 años en la zona rural de Mojones Norte.

Los efectivos policiales de Comisaría Mojones Norte y Mojones Sud 1° acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre una persona herida. Al arribar, localizaron a la víctima con lesiones visibles en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Santa Rosa, donde se constató que presentaba una fractura de cráneo.

De acuerdo a las primeras averiguaciones y testimonios recolectados, la mujer habría sido víctima de un delito cometido por dos individuos que le sustrajeron dinero. Las tareas de investigación, entrevistas a testigos y análisis de la escena permitieron identificar y aprehender a los sospechosos ambos vecinos del lugar.

En el procedimiento se secuestró la vestimenta de los detenidos y un trozo de leña (ñandubay), que habría sido utilizado para agredir a la víctima.

La Fiscalía en turno dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos a disposición de la Justicia por el delito de “Robo agravado”.

En el operativo intervinieron Comisaría Mojones Sud 1°, Comisaría Mojones Norte, Policía Científica, bajo la coordinación del Jefe División Operaciones y Seguridad Pública.

Fuente: Ahora.