Teatro del Bardo presenta una nueva función destinada a las escuelas

El Teatro 3 de Febrero abrirá sus puertas para recibir a estudiantes en el marco de la propuesta "La Escuela va al Teatro", con la presentación de la obra "Pánfilos". La actividad, organizada por Teatro del Bardo con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, tiene como objetivo vivir la experiencia teatral con un recorrido pedagógico sobre historia entrerriana. La función está prevista para este miércoles 8 de octubre a las 10 de la mañana.

La pieza teatral sitúa al público en el contexto histórico del 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú, un día marcado por la lucha de los trabajadores y la movilización social. La obra narra la preparación de un cuadro filodramático compuesto por dos actrices y un actor, quienes ensayan mientras afuera resuenan los tiros, el galope de los caballos y la urgencia de la protesta. La trama conjuga la cotidianeidad del teatro con la dimensión histórica de la lucha social para mostrar cómo el trabajo, la pasión y el compromiso forman la resistencia.

En escena se presentan Valeria Folini, Gabriela Trevisani y Tovio Velozo, bajo la dirección de Walter Arosteguy. La obra se convierte en un disparador de diálogo en las escuelas, ya que la idea es conectar los contenidos curriculares con una vivencia artística que permite a los estudiantes comprender de manera más cercana los hechos históricos y su relevancia en la construcción de derechos laborales y sociales.

El ciclo busca ofrecer a los jóvenes la posibilidad de conocer y estudiar la historia de manera más cercana. Cada función se acompaña de actividades de reflexión y charla, donde el público estudiantil puede discutir y analizar los temas abordados.

Las entradas tienen un costo general de $3.000. Para reservas e información, comunicarse al 343 4 565942 o escribir a teatrodelbardo@gmail.com