La Policía busca a una chica de Mansilla: hubo un allanamiento, secuestraron una camioneta, teléfonos y ropa

La Policía busca a Daiana Magalí Mendieta, de 22 años. La chica desapareció el viernes, en Mansilla, departamento Tala. Es delgada y mide 1,72. Tiene el cabello a la altura de los hombros, color oscuro, ojos marrones oscuros. Al momento de desaparecer vestía remera blanca, calza gris y zapatillas Vans negras. Se hizo la denuncia.
En el marco de su búsqueda, la Policía realizó un allanamiento este domingo por la noche y concluyó de madrugada. Se secuestró una camioneta, tres teléfonos celulares y vestimentas, según los datos publicados por Radio Integral Maciá.
Además, se detuvo a una persona mayor de edad, residente de la familia que resultó allanada por resistir al procedimiento policial, manipulando un arma de fuego con la cual amenazó a los oficiales de policía. “Se debió detener a esta persona y se secuestraron dos carabinas. Continúa la investigación del hecho, con la reserva, respeto y premura correspondiente del caso, por cuánto se encuentra desaparecida una persona”, destacaron desde Jefatura departamental Tala.
Ante cualquier información, comunicarse de modo urgente al 101 o 911.