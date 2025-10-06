Mariano Werner, y la posibilidad de hacer dos Mustang en 2026

Mariano Werner deslizó la posibilidad de atender dos Ford Mustang en la temporada 2026 del Turismo Carretera y la telonera. Además del suyo personal, el entrerriano dejó entrever que el otro prototipo estaría destinado al TC Pista. Tal como le habían anunciado Walter Alifraco y Rodolfo Di Megilo a este medio, la renovación de la “telonera” está en marcha.

“Como el año que viene el TC Pista incorpora a los modelos de nueva generación estaría bueno hacer un Mustang. Sería una buena oportunidad para sumar más información y datos para aplicar en el Ford Mustang de TC”, dijo el entrerriano.

“Hace poco iniciamos las negociaciones para analizar esta posibilidad, también tengo una reunión pendiente con Marcelo Occhionero, así que de a poco vamos delineando cómo afrontaremos el 2026. Tenemos que resolver el problema motriz y ver cómo termina este año”, le explicó Werner a SoloTC.

Además de competir con su propio Ford Mustang, el tricampeón del TC brinda asesoramiento a otros jóvenes que forjan sus primeras armas en la escalera de la ACTC. Se trata de Nicanor Santilli Pazos y Faustino Cifre en el TC Pista. Mientras que hace lo mismo con Manuel Borgert y Benjamín Antón en el TC Mouras.

Vale recordar que las divisionales comenzarán un proceso de renovación progresivo, el cual implica la incorporación de los modelos de nueva generación.

De este modo, tal como también le confirmaron Walter Alifraco y Rodolfo Di Meglio a SoloTC, algunos equipos iniciaron los trabajos en modelos NG para desembarcar en el TCP.