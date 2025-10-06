Desmantelan una sucursal del Banco Nación en Santa Elena: "Es una tomada de pelo"

La comunidad de Santa Elena, en el norte entrerriano, vive un clima de frustración y gran preocupación tras advertir el desmantelamiento de la sucursal del Banco de la Nación Argentina (BNA), un edificio que se encontraba completamente finalizado, pero que nunca llegó a ser inaugurado. La sede se encuentra en el centro cívico, sobre calle Buenos Aires, frente a la plaza Centenario y a metros del municipio, es por eso que el movimiento de traslado de elementos no pasó desapercibido por los vecinos que circulaban por el lugar.

La construcción del banco se inició en noviembre de 2022. En aquel momento el intendente Daniel Rossi destacaba el impacto positivo que la apertura tendría en la infraestructura y el impacto comercial de la región. Tiempo después y ya con la obra terminada volvió a expresarse: “Es un gran día para nuestra ciudad. Esto ha sido una lucha de más de 20 años de distintas instituciones económicas y comerciales de Santa Elena. Va a dinamizar la economía, va a generar progreso, movimiento económico, puestos de trabajo y lo que necesite nuestra comunidad. Estoy muy feliz en este día de poder anunciar que ya se inscribió hoy, 10 de julio, como actividad comercial en la Municipalidad de Santa Elena, el Banco Nación”, había comunicado Rossi a través de sus redes sociales el 10 de julio de 2024 en relación al edificio céntrico de la sucursal de la localidad del norte entrerriano.

La obra fue completamente finalizada pero nunca inaugurada y a más de un año, una situación advertida por los propios vecinos, generó gran malestar y preocupación: una camioneta llegó la semana pasada al edificio del Banco Nación y comenzó a retirar cajeros automáticos, mobiliario y cartelería. La escena generó incluso empujones y protestas espontáneas de vecinos que intentaron frenar el desmantelamiento. Uno de ellos fue Roque Gómez, ex diputado nacional y ex secretario General de la Gobernación (período 1987, durante la gobernación de Jorge Pedro Busti), quien en declaraciones al programa radial local La Mañana de Radio Sol aclaró: “Vengo como un ciudadano santaelenense autoconvocado, no juego ninguna interna ni es porque estamos en época de elecciones. Vimos que se estaban llevando hasta las puertas del banco y con un grupo de amigos nos acercamos hasta el lugar de manera espontánea, otros vecinos también hicieron lo mismo. La empresa se lleva las cosas a Concordia, seguramente a la sucursal de allá. Es muy triste lo que está ocurriendo”, contó.

Repudio y carta documento

Ni bien tomaron conocimiento de los hechos, desde el Centro Comercial e Industrial de Santa Elena elevaron un reclamo formal al presidente del Banco Nación Argentina, Daniel Tillard, a través de una carta documento emitida el 2 de octubre de 2025, con las firmas de Claudio Sanabria, presidente del centro y de la secretaría de la entidad, Marisa Monzón.

Allí detallaron que los hechos afectan directamente los intereses económicos de la ciudad. Según las autoridades del centro, la sucursal ya está concluida al 100%, sólo faltaba que empiece a funcionar. Es más, en la carta documento enviada al presidente de la entidad, resaltaron que en mayo de 2024 visitaron la ciudad las personas que iban a ser las autoridades y los empleados del banco. Argumentaron que la gestión política del banco afectó los intereses de la comunidad, de los asociados, y la coherencia que representa al estado misional y exigieron una “reunión formal inmediata con las autoridades del banco” para definir y solucionar la situación.

En diálogo con Uno Entre Ríos Claudio Sanabria aseguró que toman lo ocurrido como "una tomada de pelo para la localidad". Insistió en que el edificio del Banco Nación se encuentra en condición de "modelo 0 kilómetro, completamente listo para abrir sus puertas y ponerse a trabajar". Y sostuvo: "Existían amplias expectativas de inauguración, ya que se había designado al personal, incluyendo al gerente, personal administrativo, jefe de caja, cajeros y contador. Desde el Centro Comercial se había preparado un festejo, incluyendo un lunch nocturno, para celebrar la inauguración y culminar la tan larga lucha que habíamos sostenido diversas autoridades y el Centro Comercial para obtener una sucursal". Sin embargo los tiempos se fueron dilatando y la apertura se frustró debido a una decisión del gobierno nacional de "cerrar 60 sucursales en todo lo ancho del país", lo que convirtió a la localidad en "víctima de las decisiones de este gobierno".

"Para Santa Elena, la necesidad de un Banco Nación es urgente. La presencia del banco es vital, ya que trae recursos y posibilidades, lo que sería el despegue de una localidad", aseguró.

Sanabria puso énfasis en que Santa Elena es una localidad emergente con muchos comerciantes, gente del agro y emprendedores que requieren acceder a créditos del banco. En este contexto y a pesar de ser "una ciudad modelo, el anhelado despegue quedó estancado por decisiones políticas".

En cuanto a la cronología, el edificio estaba prácticamente listo, sin mayores faltantes, entre mayo, junio o julio de 2025, con la expectativa de que funcionaría a pleno ya para para octubre o noviembre de 2024. "El edificio estaba tan listo que incluso tenía las luces prendidas por la noche, confundía a la gente que intentaba ingresar para usar los servicios que aún no estaban en funcionamiento. Los cajeros estaban instalados y el mobiliario colocado, pero nunca llegaron a funcionar", describió el presidente del Centro Comercial.

Actualmente, los residentes deben viajar hasta el Banco de La Paz, a varios kilómetros de distancia, para realizar sus gestiones.

"Entre otros intentos para torcer la realidad de quedarnos sin banco, enviamos una carta al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, teniendo la información de que iba a recibir al presidente Javier Milei, para que interceda por nuestra ciudad, pero hasta el momento no tenemos novedades", dijo el entrevistado.

Proyecto para su habilitación

En los últimos meses y ante las demoras en la inauguración hubo dirigentes políticos y funcionarios que se hicieron eco de la demanda de la población.

El pasado 3 de julio de 2025 se aprobó un proyecto del diputado provincial Bruno Sarubi en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en el que solicitaban al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al Directorio del Banco de la Nación Argentina la adopción de medidas necesarias para habilitar de forma urgente la sucursal del BNA en Santa Elena. La iniciativa que trabajó el legislador junto a los concejales de Santa Elena, tenía como objetivo dar respuesta a un reclamo de la comunidad santaelenense, que desde hace años demanda la apertura de la entidad bancaria.

En sus considerandos, daba cuenta de que el edificio fue construido y finalizado hace tiempo, pero continuaba (y continúa) cerrado, sin brindar servicio a una población de más de 20.000 habitantes. “Es una picardía tener una obra terminada, con todo listo para funcionar, y que el banco siga con las persianas bajas. Es inadmisible que una ciudad como Santa Elena, con más de 500 pymes, comercios, emprendedores y miles de jubilados, no tenga acceso a un banco público funcionando. Hoy tienen que venir hasta la Paz. La infraestructura está lista. Solo falta decisión política”, había expresado Sarubi.

En ese momento el legislador también remarcó la preocupación que genera esta demora, en el contexto de una política nacional que viene avanzando en el cierre de sucursales del Banco Nación en distintas localidades del interior.

“El acceso a servicios financieros básicos no puede ser un privilegio; es una herramienta clave para el desarrollo local. Hay personas que viajan 40 kilómetros hasta La Paz por falta de la sucursal”, agregó.

En este sentido, vale recordar que el 25 de junio de 2025 Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país y el ahorro de más de 1.000 millones de pesos a través de una serie de medidas que le permitirán llevar a cabo un “reordenamiento” de su funcionamiento mediante la reducción de costos y el fortalecimiento de sus canales digitales.

“Las reformas se inscribieron en el Plan Estratégico 2024-2027 de la entidad, que busca modernizar su funcionamiento en línea con las directrices de austeridad impulsadas por el Gobierno nacional. Se avanzará con el achicamiento, la fusión de estructuras, la reasignación de recursos y el fortalecimiento de la presencia estratégica”, anunciaron y de éste modo, la entidad a cargo de Daniel Tillard redujo de 769 a 709 sus sucursales, una cantidad similar a la de 2015. Según fuentes de la entidad, el volumen de operaciones de tesorería que requieren presencialidad en sucursal se reduce a un ritmo del 25% interanual. Este fenómeno está impulsado por la migración de productos y servicios al ecosistema digital, lo que permite operar sin papeles, sin horarios fijos y sin necesidad de trasladarse.

El futuro de un servicio muy esperado por la comunidad de Santa Elena hoy es incierto, y hay un edificio construido en su totalidad con un fin específico, que no está siendo utilizado.