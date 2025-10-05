Sirve el periodismo

El derrumbe de la imagen pública de José Luis Espert –y con él la demostración de la génesis materialmente corrupta de los partidos hermanos Avanza Libertad y La Libertad Avanza-, después de un mes de una serie de notas a lo largo de septiembre publicadas por este diario, vuelve a probar que las tecnologías, plataformas y sistemas de distribución aportan nuevas herramientas, pero el contenido que produce el efecto de transformar la realidad siempre es el resultado del clásico periodismo de investigación.

Luego, sobre qué investigar, como decía Miguel Ángel acerca del pensamiento, es primero el corazón el que da a la mente indicaciones sobre qué temas el razonamiento tiene que hacer foco y, como Espert es defensor del libre mercado que compartimos los medios tradicionales, inhibió inconscientemente a colegas a prestarle atención a un asunto que terminaría beneficiando al peronismo.

Es muy explicable por la disonancia cognitiva a la que nos referimos en la columna de ayer titulada “Espert y Karina son lo mismo”. Ya le sucedió a Perfil en 1998 al denunciar primero en soledad a los hijos de De la Rúa, con lo que se beneficiaba a Duhalde.

Después, una vez instalado el tema, todos los medios lo continúan, profundizan y no pocas veces con igual o mayor rigor confirmado que la omisión inicial no era resultado de impericia profesional o criterio diferente sobre aquello que es noticiable sino que obedeció a la ceguera paradigmática, el sesgo cognitivo que todos tenemos y determina la inclinación a aferrarnos a lo que desequilibra nuestra interpretación siempre en un sentido, lo que en estadística se denomina “error sistemático”.

Todos tenemos sesgos cognitivos, son consecuencia de nuestro sistema de creencia y valores, de nuestra cultura, y estructuran nuestra personalidad. Los periodistas, como otras profesiones que requieren alguna forma de objetividad para ser bien ejercidas, sabiendo que por ser humanos somos intrínsecamente subjetivos, luchamos contra nuestras preferencias y la mayoría de las veces no salimos airosos.

Probablemente en el caso de Espert sus formas descorteses, su violencia oral, su prepotente asertividad, sus ideas brutales sobre cómo combatir el delito, hicieron en el caso de Perfil impedir cualquier simpatía que generara compartir la orientación de sus ideas económicas. Probablemente eso que nos disgusta es por lo que Milei empatiza con él y le permitió, a pesar de idas y vueltas, una sociedad electoral iniciada en 2019 y la defensa de su candidatura que hoy hace el Presidente contra viento y marea.

Tan escandaloso como los vínculos materiales de Espert con Fred Machado nos resultó que el abogado que defiende a este último del pedido de extradición de Estados Unidos sea el abogado de Milei, Francisco Oneto, candidato de La Libertad Avanza a vicegobernador en las elecciones de 2023. Cuando la Corte Suprema conceda la extradición, quien finalmente tiene la palabra para extraditar a un argentino a otro país es el Presidente, y el abogado que argumenta que Fred Machado no debe ser extraditado es el abogado del Presidente. Inconcebible. No resulta descabellado asignar alguna posibilidad de la demora de la Corte Suprema por resolver la extradición de Fred Machado, gran parte de ese tiempo en los dos años que lleva Milei electo, a lo anterior.

Igualmente escandaloso nos resultó que la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la diputada de La Liberad Avanza de Río Negro (donde reside Fred Machado) Lorena Villaverde, haya sido detenida en Estados Unidos con medio kilo de cocaína y esté vinculada sentimentalmente con quien conduce los negocios de Fred Machado en Argentina, su primo Claudio Cicarelli. Hay demasiado Machado alrededor del Presidente y La Libertad Avanza.

Todo esto lo fuimos publicando desde comienzos de septiembre bajo la firma del editor de Política de este diario Claudio Mardones, en parte en base a las denuncias públicas que realizaba en el Congreso del diputado Martín Soria en agosto pasado. Soria comenzó citando las primeras denuncias periodísticas sobre Fred Machado y Espert, ambas de la revista Noticias con la firma de su editor de Política Rodis Recald, tituladas “Quién es el hombre de negocios detrás de la candidatura de Espert”, de agosto de 2019, y “Escándalo narcoliberal”, de mayo de 2021.

Volviendo a la disonancia cognitiva, intuyo que no se les prestó atención a las denuncias del diputado Soria en agosto pasado por su condición de kirchnerista y haber sido ministro de Justicia de Alberto Fernández. “La mancha venenosa”: todo lo que huela a kirchnerismo es a priori incorrecto. Siempre vale recordar para los más jóvenes que PERFIL fue el medio más crítico del kirchnerismo ininterrumpidamente durante sus 12 años, denunciando sus casos de corrupción desde el comienzo de su gobierno y no en sus últimos años. El caso de Skanska, por el que la fiscalía acaba de pedir condena a Julio De Vido tras veinte años de proceso, fue la primera denuncia judicial en la era de Néstor Kirchner iniciada a partir de la denuncia de este diario, a comienzos de 2005.

“Cuando” es la palabra clave para la deontología periodística, es más cómodo ir contra algo cuando ya el humor social acompaña y/u otros medios ya hicieron punta. Es lo mismo que sucede en la Justicia con la “defección estratégica”, como la politóloga norteamericana Gretchen Helmke bautizó esa deliberada tardanza en los fallos de la Corte Suprema y tribunales inferiores.

El encabezado de esta columna es una forma de continuidad de la publicada el 25 de septiembre bajo el título “¿Sirve el periodismo?”, donde se citó el texto de Levi Strauss de 1949 El hechicero y su magia, en el cual se reflexionaba antropológicamente sobre la duración de las profesiones, concluyendo que su permanencia está directamente relacionada con la utilidad social de la función que cumplen. Y frente a pronósticos desanimadores sobre el futuro del periodismo, concluyó diciendo: “La salud del periodismo está en que sirve”. Como vuelve a quedar demostrado.

La vida política de Espert, mantenga o no su candidatura, ya es un tema terminado. Vale continuar poniendo foco en la similar avidez material de Espert en el uso de la política para recolección de fondos en Karina y Javier Milei. Spagnuolo, el del 3% con remedios para discapacitados, fue presentado a Milei por Espert y fue el abogado del Presidente que precedió al abogado de Fred Machado. La caja de Pandora traerá más sorpresas.

(*): publicado en Perfil.