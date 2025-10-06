Estudiantes del Profesorado de Teatro presentan obras breves en la Escuela Carminio

Este lunes 6 de octubre a las 20:00, el Auditorio Prof. Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, ubicado en Italia 61 de Paraná, abrirá sus puertas para la segunda jornada de la Muestra de la Cátedra Actuación I 2025. La propuesta reúne una serie de obras breves interpretadas por estudiantes del Profesorado de Teatro, como parte de sus producciones pedagógicas en el marco de la formación académica.

La muestra tiene como propósito acercar al público el trabajo creativo y expresivo que los estudiantes desarrollan a lo largo del año, poniendo en práctica los contenidos de la materia y fortaleciendo la relación entre teoría, cuerpo y escena. A través de esta experiencia, se busca fomentar la autonomía artística, el trabajo colaborativo y la exploración de los lenguajes que componen el hecho teatral.

Obras a presentarse:

"Alguien sueña" de Jorge Luis Borges

Actúa Consuelo Badaracco

Si el sueño es un lugar donde quizá por un momento las múltiples líneas del tiempo estallan y nos acercan a lo divino... ¿qué habrá soñado el Tiempo?

Alguien sueña es una pieza donde la materia y la poesía convergen y ensayan una historia estallada.

"Diario robado" de Nerea Retamar

Actúan Nerea Retamar y Virginia Ortega

Un diario secreto cae en manos equivocadas y desata risas, enojos y confesiones inesperadas. Entre juegos y discusiones, dos hermanas descubren que guardar un secreto puede ser tan difícil como confiar en el otro.

"Me han regalado un perro" (Club de la comedia)

Actúa Angelo Deganutti

La odisea de un hombre que, de repente, se encuentra con un cachorro y un libro de adiestramiento totalmente inútil. Desde enseñarle a no orinar con un diario hasta órdenes básicas en inglés que ni el perro entiende.

"Perritas" de Marcela Grasso

Actúa Florencia Bongiovanni

Se enfrenta a sus dos perras que lloran en la puerta por la lluvia, pero su verdadero combate es contra su propia vida. Asfixiada por la soledad impuesta por los consejos de su madre. La negativa a dejar entrar a los animales es el grito desesperado de quien no puede salir.

"Lesa" de Paula Echalecu

Actúa Julieta Lomagno

Clarisa una mujer de 56 años nos brinda un suceso de su vida para que sea narrado y permanezca en la memoria del pueblo argentino.

"En la salud y en la enfermedad" de Mauro Altschuler

Actúan Micaela Sangoy y Lucas Gerumine Valle

En la sala de un hospital, el amor y la desesperación se enfrentan a la burocracia, el dinero y los destinos caprichosos. Entre súplicas, exageraciones y revelaciones inesperadas, la línea que separa lo trágico de lo absurdo se vuelve cada vez más delgada.

"Todas tenemos la misma historia" de Franca Rame

Actúa Rocío Giordano César

En un encuentro íntimo y confesional, una mujer da voz a recuerdos, dolores y vivencias que, aunque parecen personales, resuenan como un eco colectivo. Entre risas, silencios y quiebres, se revela que ha atravesado experiencias que se repiten con otros nombres. La obra desnuda lo cotidiano y lo convierte en un espejo compartido: una trama donde lo individual y lo universal se funden, mostrando que, en el fondo, todas tenemos la misma historia.

"Habla la gata" de Patricia Suárez

Actúa Camila Borgetto

Aborda la historia de Doris que habita cómodamente en su casa hasta que la llegada de la pandemia le impone nuevos retos. Entonces, la singular protagonista experimenta cómo su espacio es invadido y, a pesar de la incómoda situación, comparte reflexiones sobre la finita existencia, la maternidad, y cómo ha cambiado su vida a raíz de la pandemia de COVID-19, sobre todo en 2020.

"Sus deseos son órdenes" de Mauro Altschuler

Actúan Pilar Solaro y Tobias Bonetto

Cardozo anhela ascender rápidamente en el castillo de Drácula. Sin embargo, a pesar de su disposición para cuidar de la familia del Conde y cumplir todos sus deseos, tiene serias dificultades para comprender las órdenes de su superior vampiro.

Entrada libre, bono voluntario.