“Hay que dar vuelta la página y pensar en el Reducido”, dijo Gabriel Gómez

El entrenador de Patronato de Paraná, Gabriel Gómez, analizó con autocrítica la derrota 3-1 sufrida ante Ferro Carril Oeste por la última fecha de la Primera Nacional, y pidió enfocarse de inmediato en el Reducido, donde el equipo buscará el ascenso. “No pensábamos terminar con esta imagen”, reconoció el técnico en relación a la pobre actuación en Caballito.

“Hicimos un muy mal primer tiempo. Es una imagen que el equipo no sostuvo durante casi todo el año. La verdad es que en el primer tiempo podríamos haber perdido por muchos más goles. En el segundo tiempo cambiamos un poco, empatamos y cuando nos hacen el segundo gol, bajamos los brazos otra vez. Fue una derrota justa y hay que dar vuelta la página y pensar en el Reducido, que es un campeonato diferente”, sostuvo.

“Creo que fue de los peores tres partidos jugados”, admitió. “Primero hay que trabajar en lo anímico, después hay mucho por analizar y hablar. Hoy estamos muy tristes porque no pensábamos terminar con esta imagen”, agregó.

Enseguida insistió: “Los jugadores están enojados hasta con ellos mismos. Siempre digo que es un equipo muy bueno. La bronca que deben tener ellos es la que tengo yo. No es la imagen que nos representa. Se puede jugar mal, pero no de esta manera”.

Otros detalles de la entrevista

Más allá del traspié, el entrenador valoró la clasificación al Reducido, aunque advirtió que el objetivo es ir por más. “Clasificamos al Reducido, que es importante, pero ahora hay que intentar ganarlo, no estar por estar. Hay que olvidarse de este partido, hay que buscar los errores, que no vuelvan a cometerse. El lunes tenemos que empezar en lo que viene”, señaló.

En cuanto al rendimiento del equipo fuera de casa, Gómez consideró que el Patrón debe mejorar en esa condición. “De visitante sacamos 15 puntos de 18 partidos. Si ganábamos uno más, estaríamos en la media. Cuando vi la estadística en la semana, estamos sextos. No busquemos tantas vueltas. Ahora empieza un campeonato nuevo”, analizó.

En cuanto a la eliminación de la Copa Argentina por tercer año consecutivo, el técnico reconoció la frustración. “Da bronca porque es otro de los objetivos que teníamos. Hay que pensar en lo positivo. Por eso digo que hay que dar vuelta la página, por fuera de que hoy se jugó mal”, expresó.

Finalmente, el DT se mostró enfocado en el desafío inmediato: el Reducido. “Es un partido y depende cómo estés vos en ese partido, que los jugadores importantes estén en un buen nivel y tengas la efectividad como la tuvimos en algún momento”, finalizó.